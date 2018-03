Oliedom dat RTL de heren van VI laat gaan

'Ontzettende lieverd' Egbert (90) steelt harten van te­le­vi­sie­kij­kers

14:43 'Een heerlijk positieve man', 'geweldige opa' en een 'ontzettende lieverd'. De 90-jarige Egbert Tietema uit Biddinghuizen heeft in 'De wereld volgens 80-jarigen' de harten gestolen van kijkers. Egbert vertelde in het programma vol liefde over zijn overleden vrouw en het geloof.