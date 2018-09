Olivia Newton-John vecht weer tegen kanker

Bij het Grease-icoon werd zo'n twintig jaar geleden voor de eerste keer borstkanker geconstateerd. Olivia, die volgende week 70 wordt, overwon de ziekte, maar vorig jaar onthulde ze dat de ziekte was teruggekeerd. Daardoor moest ze haar An Evening With Olivia Newton-John-tour uitstellen.

Vorige maand moest ze twee lezingen annuleren en dat voedde geruchten dat ze opnieuw was getroffen door kanker. Dat blijkt dus zo te zijn. Olivia vertelde dat er opnieuw een tumor bij haar is gevonden, nu onderaan haar rug. Ook stelde ze dat ze in 2013 is behandeld vanwege uitzaaiingen.

,,Ik besloot om het voor mezelf te houden", vertelde ze in de Sunday Night Show. De zangeres krijgt nu bestralingen en chemotherapie. Daarnaast gebruikt ze medicinale marihuana om haar pijn te verlichten. De wiet wordt geteeld door haar echtgenoot John Easterling. ,,Het gaat eigenlijk best goed", aldus Olivia. ,,Ik geloof dat ik wil winnen en dat is mijn doel."