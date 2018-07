'OM begint onderzoek naar vermeende belastingfraude dj Afrojack'

De zaak tegen multimiljonair Afrojack, in het dagelijks leven Nick van de Wall geheten, hangt samen met de eerdere arrestatie van zijn fiscaal adviseur Frank B., afgelopen maart. Frank B., die eveneens verdacht wordt van belastingfraude, staat bekend als 'de fiscalist van de sterren'.



Vooral sterren met internationale carrières, onder wie veel dj's en fotomodellen, kregen van B. advies om op papier naar een belastingparadijs te verhuizen. Zo verplaatste Afrojack een deel van z'n bedrijven naar belastingvriendelijk Cyprus en andere ondernemingen naar het eveneens 'fiscaal-luwe' Kanaaleiland Guernsey, aldus de krant. In verband met het justitieel onderzoek naar de 30-jarige Afrojack deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) eind mei een inval en doorzoeking bij zijn voormalige manager in Amersfoort.



Eerder liet Afrojack al weten dat hij zelf niets heeft te verbergen voor de FIOD. Het OM en de FIOD onthouden zich van commentaar op het onderzoek en de doorzoeking bij de voormalig manager die overigens recent een rechtszaak verloor die hij had aangespannen tegen Afrojack. De man eiste een schadevergoeding van 7 miljoen euro van de dj omdat hij gemaakte afspraken niet zou zijn nagekomen.



Die afspraken behelsden onder meer dat de toenmalige manager voor de helft aandeelhouder zou worden in een bedrijf waar de dj al zijn andere activiteiten in onderbracht. Tegelijkertijd zou Afrojack voor 1 miljoen euro aandelen kopen in het bedrijf van de manager. Volgens de rechter deugde de samenwerkingsovereenkomst tussen de dj en zijn toenmalige manager niet en gaf de manager Afrojack geen goede zakelijke adviezen. ,,Hij heeft de dj nooit aangeraden een onafhankelijk adviseur in de arm te nemen. Daardoor heeft hij zijn zorgplicht als manager ten aanzien van zijn cliënt geschonden."