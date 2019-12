OM eist 3 jaar cel tegen ‘cloudhacker' BN’ers

Van der K. (35), voormalig lokaal VVD-politicus, werd in februari 2018 opgepakt. Dat was bijna een jaar nadat de politie een onderzoek was gestart vanwege pogingen in te breken op een iCloud-account. Bij een huiszoeking eind 2017 werden op zijn computers en andere gegevensdragers talloze seksueel getinte foto’s en video’s gevonden, gestolen uit gehackte iCloud-, chat- en e-mailaccounts. Een deel daarvan had toen al zijn weg gevonden naar het internet.



Veel van zijn slachtoffers waren bekende Nederlanders. Onder hen waren vlogster Laura Ponticorvo en oud-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo. De impact van de digitale inbraken en de latere verspreiding van het privémateriaal is ‘gigantisch’ geweest, zei de aanklager. ,,Slachtoffers voelden zich vies, bedreigd en digitaal aangerand.”



Het verhaal van Van der K. zelf dat hij door onbekenden onder druk werd gezet om in te breken in accounts, verwees de officier van justitie naar het rijk der fabelen. Hij noemde het ‘gebouwd op drijfzand, onnavolgbaar, onaannemelijk en aantoonbaar onjuist'. Volgens hem is er ‘niets wat er op wijst en niets wat het onderbouwt'.