OM: Peter Gillis beet Nicol in rug en neus, kneep in haar borsten en rukte een oorbel uit

De mishandeling zou zijn gebeurd op 29 mei in Gillis’ vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Gillis moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen. De 60-jarige ster, bekend van de SBS6-realityserie Massa is Kassa, ontkende in eerste instantie de geruchten dat hij zijn partner zou hebben mishandeld. “Onzin” en “niet waar”, zeiden hij en zijn partner daarover.