Omgekeerde vlag en trekker duiken op in het Sinterklaasjournaal

Nu de Sint in het land is, geldt de traditie dat de vlag hoog in de mast hangt van het Grote Pietenhuis, net zoals wanneer koning Willem-Alexander thuis in zijn paleis is. Maar er is een probleem: Vlagpiet paste er niet meer bij in het vliegtuig dat het gezelschap van Spanje naar Nederland bracht, nu de stoomboot is gezonken. Er zijn véél minder pieten dan normaal. ,,Het vliegtuig is veel kleiner dan de stoomboot, dus daar passen veel minder pieten in”, verklaarde Piet de Smeerpoets aan de Hoofdpiet.