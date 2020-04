Omroep MAX en NPO gaan door met radiohit Avondzuster

Rotterdam hakt de knoop door: in 2021 alsnog Eurovisie Songfesti­val in de stad

17:13 Rotterdam is in 2021 alsnog gaststad van het Eurovisie Songfestival. Zoals verwacht stemde donderdag een overgrote meerderheid van de gemeenteraad in met het organiseren van het liedjesfestijn, dat dit jaar door de coronacrisis werd geschrapt. In welke vorm de editie van volgend jaar zal plaatsvinden, is nog de vraag.