Omroep MAX komt met jubileumeditie Heel Holland Bakt

De jubileumserie zal ergens in de loop van het jaar te zien zijn. Van Duin zei niet om welke deelnemers het zal gaan en hoe de selectie is. Daarnaast komt er een nieuw seizoen van de spin-off Heel Holland Bakt Kids .

Verder zei Van Duin voor Omroep MAX een programma over modeltreinen te gaan maken. Over werk heeft de 74-jarige komiek en presentator dus niet te klagen, tot het einde van het jaar is zijn agenda volgepland. ,,Heerlijk om nog zo in de picture te zijn”, aldus Van Duin.