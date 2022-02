Omroep MAX pakt groots uit met 75e verjaardag André van Duin

Tijd voor MAX staat op donderdag 17 februari volledig in het teken van André. Hij is eregast in de show die volgens Omroep MAX veel ‘leuke verrassingen’ zal bevatten. Een van de verrassingen is dat Heel Holland Bakt-maatje Janny van der Heijden langskomt om live het favoriete gerecht van André te bereiden. De presentatie is in handen van Sybrand Niessen en Martine van Os.