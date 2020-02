Omroep WNL weigerde Sylvana Simons in Op1

In een analyse in de Volkskrant over de eerste weken van het nieuwe praatprogramma vertelt WNL-baas Bert Huisjes hoe het er achter de schermen aan toegaat. Zijn omroep is de eerste die een gast heeft geweigerd. ,,De redactie wilde Sylvana Simons eigenlijk uitnodigen op donderdag 30 januari. Toen zei ik: ‘Waarom moet ik dat onderwerp op de agenda zetten?’ Dat is niks voor WNL, wij zijn ‘vrolijk rechts’.”

De maandag daarna zat Sylvana bij BNNVara aan tafel en bij Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra vertelde ze dat ze opnieuw een gooi gaat doen naar een Kamerzetel. Huisjes: ,,Daar paste het wel, bij de progressieve, linkse kerk.”