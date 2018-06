Omroepen moeten leuren met programma’s

zeiljachtdrama’s Moederziel alleen gestrand op zee

10:00 Filmregisseurs laten zich graag inspireren door de woeste baren. Geen beter decor dan een onstuimige zee. Volgende week gaan twee speelfilms in première over waargebeurde zeiljachtdrama’s, Adrift en The Mercy. Waar blijft de speelfilm over zeilmeisje Laura Dekker?