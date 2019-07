Omstreden baas geflopt festival betaalde 750.000 dollar én privejet voor headliner Cardi B.

Cardi B was dé headliner op de affiche van Vestiville. De Amerikaanse rapster zou een klein uur komen optreden op de Main Stage als afsluiter van de laatste festivaldag. Om haar zover te krijgen, moest de organisatie van Vestiville eerst diep in de buidel tasten. De zangeres maakt zelf bekend dat haar optreden 750.000 dollar (ruim 666.000 euro) heeft gekost. Ook de privéjet was al geregeld.

,,Wees maar zeker dat dat hele bedrag op voorhand is betaald", zegt I Love Techno-bedenker Peter Decuypere. ,,Héél vroeger kregen artiesten vooraf maar de helft. De andere helft volgde dan na het optreden, soms handje contantje. Dat is al lang verleden tijd. Voordat je iemand als Cardi B op de affiche mág zetten, moet je de hele som betalen."

Soms krijgen artiesten naast hun fee nog een bonus. "Bepaalde organisatoren geven een extraatje als het festival uitverkocht is." Of Vestiville zo'n regeling had, is niet bekend. Uit onderzoek van het AD is gebleken dat Ravuth Ty een spoor van schulden en geschillen in de Nederlandse dancescene heeft achtergelaten.