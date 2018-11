Omstreden film Climax in première op filmfestival Rotterdam

Bardots boezem is te sexy, vinden bezoekers van zorgcen­trum

18:32 ‘Vrouwonvriendelijk!’ Dat vonden bezoekers aan gezondheidscentrum Filmwijk in Almere van een portret van filmster Brigitte Bardot. Hun geklaag was voor het centrum aanleiding het kunstwerk, en dan met name Bardots borsten, te censureren. Dit tot grote onvrede van de maakster van het werk.