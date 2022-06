Omstreden mondkapjesdeal Sywert van Lienden wordt film

Gooische Moeder Florine onver­wachts zwanger: ‘Kwam er pas na 13 weken achter’

Realityster Florine Hofstee had het totaal niet verwacht, maar is toch echt zwanger. De blondine, bekend van de series Echte Gooische Meisjes en Gooische Moeders, roept op Instagram van de daken dat zoon Beer een broertje of zusje krijgt.

