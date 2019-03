Omstreden ‘pedodocu’ Michael Jackson trekt 609.000 kijkers

De documentaire Leaving Neverland over popster Michael Jackson heeft gisteravond 609.000 kijkers getrokken op NPO3. De omlijstende show waarin journaliste Janine Abbring de film besprak met deskundigen, had volgens stichting KijkOnderzoek 399.000 toeschouwers. In de documentaire, die op sociale media gemengde reacties kreeg, wordt de in 2009 overleden King of Pop beschuldigd van kindermisbruik.

De vier uur durende ‘pedodocu’ was vorige week te zien op het Amerikaanse HBO en werd een van de best bekeken documentaires op de zender van de afgelopen tien jaar. In Nederland was de film te zien bij de VPRO. In de documentaire beweren twee mannen - de 36-jarige Australiër Wade Robson en de Amerikaanse James Safechuck (41) - dat de zanger hen misbruikte toen ze minderjarig waren.



De film was al omstreden voordat hij werd uitgezonden. De nabestaanden van Jackson spraken van ‘karaktermoord’, noemden de twee mannen ‘leugenaars’ en de film ‘eenzijdig’. Ook in Nederland was er protest; enkele tientallen fans demonstreerden gisteren bij het Hilversumse Media Park tegen de uitzending. Net als de nabestaanden hekelden ze het gebrek aan wederhoor in de film, aangezien Jackson zichzelf niet meer kan verweren.

Boycot

Op sociale media waren de reacties zeer wisselend. Talloze kijkers vonden de film eenzijdig en meenden dat de vermeende slachtoffers slechts op zoek zijn naar aandacht. Koren op hun molen is overigens dat beide mannen eerder ontkenden dat Jackson ze heeft misbruikt. Andere kijkers geloofden de twee mannen wel en zagen de docu als de zoveelste aanwijzing dat Jackson pedofiel was.



In Nederland heeft de film tot nu toe weinig gevolgen voor Jacksons aanwezigheid op de radio. De meeste zenders blijven zijn hits voorlopig draaien, behalve de regionale omroep NH. In Amerika is zijn muziek echter aanzienlijk minder vaak te horen sinds de uitzending.



Daarnaast trokken de makers van de populaire animatieserie The Simpsons gisteren een aflevering terug uit 1991, waarin de stem van Jackson te horen was. Die aflevering verdwijnt van streamingplatforms en staat niet meer op toekomstige dvd-sets. Eerder kondigden drie grote Canadese radiostations al een boycot aan en werd een standbeeld van Jackson bij het Britse National Football Museum weggehaald.



De commotie gaat vermoedelijk nog wel even door, want de documentaire is inmiddels verkocht aan 130 landen en is de komende tijd te zien in vrijwel heel Europa en grote delen van Azië.



Volledig scherm De makers van The Simpsons trekken een aflevering terug waarin Michael Jackson te horen is. © AP

Terugkeer Tan

Met 609.000 kijkers staat Leaving Neverland op plek zestien in de lijst met meest bekeken programma van gisteren volgens de stichting KijkOnderzoek. Het Achtuurjournaal trok, zoals bijna elke dag, de meeste kijkers (1,8 miljoen).



Op de tweede plek staat de RTL4-show The Voice Kids, waarin te zien was hoe de 14-jarige Sezina grote indruk maakte met haar versie van Pinks hit What about us. De ‘terugkeer’ van Humberto Tan op de late avond van RTL4 - niet met RTL Late Night maar met een herhaling van The Big Music Quiz - was goed voor 704.000 kijkers. Zijn voormalige concurrent Jinek trok 782.000 toeschouwers.

