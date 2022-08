ON doopt Ongehoord Nieuws om tot ‘opinie- en duidingsprogramma’, Blommestijn presentator

Met video Mart Hoogkamer emotioneel in I want your song: ‘Als jij deze plaat niet zingt, kan ‘ie in de prullenbak’

Mart Hoogkamer heeft een nieuw nummer uit zijn deelname aan het SBS-programma I want your song gesleept. De 24-jarige Leidenaar werd gisteren door het duo Robert en Jeroen verrast met het persoonlijke lied Diamant. Hoogkamer hield het niet droog. ,,Als jij deze plaat niet zingt, kan ‘ie direct in de prullenbak.”

13 augustus