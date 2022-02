On the buses-actrice Anna Karen overlijdt bij brand: ‘Vreselijke manier om te sterven’

Michael Bublé en echtgenote verwachten vierde kind

Beschuit met muisjes voor Michael Bublé en zijn vrouw Luisana Lopilato, die hun vierde kindje verwachten. Het stel bracht het nieuws naar buiten via een ‘sneakpeek’ van Bublé’s nieuwe videoclip behorend bij het nummer I’ll never not love you, waarin Luisana te zien is met een babybuikje. Dit meldt TMZ.

22 februari