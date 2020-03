Ondanks fantastische Simone Kleinsma kan burgertruttige humor Hello Dolly! echt niet meer

Item over België in Zondag met Lubach raakt gevoelige snaar bij zuiderbu­ren

8:29 Arjen Lubach scoort ook in Vlaanderen. Zijn item over België heeft een gevoelige snaar geraakt bij onze zuiderburen. Hij besprak in Zondag met Lubach de politieke situatie, het land heeft al meer dan 400 dagen geen regering, en kwam uiteindelijk met het voorstel om Wallonië dan maar bij Nederland te voegen. Vlamingen kunnen er wel om lachen, maar concluderen ook: ,,Triestig genoeg ook de waarheid.”