Ondanks ladingen complimenten voor zangtalent focust Jamai zich op andere liefde: televisie

Dit was 2021 Talkshow­hosts door NPO te snel in diepe gegooid, volgens Jeroen Pauw: 'Had ze opgeleid!'

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Jeroen Pauw. Eind 2019 stopte hij met zijn gelijknamige talkshow. Hij keerde vorig seizoen even terug bij Op1, maar deed dit jaar toch écht heel andere dingen. ,,Ik zit bijna in de sfeer dat áls ik ergens over moet mopperen dat het over het weer gaat.’’

10:31