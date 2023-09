Ondanks ongelukken gaat Helene Fischer door met spektakel, ook in GelreDome: ‘Alleen zingen kan ook nog als ik 60 ben’

Défano Holwijn begroef zich levend voor The biohack project: ‘Wat ga ik in hemelsnaam doen?’

Na zijn deelname aan Expeditie Robinson weet Défano Holwijn als geen ander hoe hij moet reageren in situaties waarin overleven op de eerste plek staat - zou je zeggen. Door in het nieuwe programma The biohack project zichzelf onder andere levend te laten begraven en van de Maassilo te abseilen, deed hij daar tóch nog even een schepje bovenop.