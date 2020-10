Ondanks uitnodiging voor huwelijk kenden de Clooney's Harry en Meghan niet persoonlijk

Onmogelijk

Rachel heeft ook haar twijfels of andere beroemde gasten - zoals Oprah Winfrey, David en Victoria Beckham en James Corden - wel echt bevriend waren met Harry en Meghan. ,,Ze kunnen onmogelijk oude en geliefde vrienden geweest zijn van het koppel.”



Harry en Meghan en de Clooney’s zouden later wel naar elkaar toegegroeid zijn, klinkt het in de biografie Finding Freedom. Zo zouden Harry en Meghan inmiddels minstens twee keer op bezoek geweest zijn in Oxfordshire, waar de Clooneys een huis hebben. ,,Meghan en Amal hebben lange tijd gerelaxt bij het zwembad en met de tweeling gespeeld. Intussen hebben George en Harry de collectie motors van de acteur bekeken. Samen met z'n beveilingsman is Harry er op een ritje gaan maken. George had kort daarvoor een ongeval, dus hij was nog niet klaar om mee te gaan op de motor."