Onderzoek ingesteld naar agenten die foto's namen bij crash Bryant

Carolina Dijkhuizen als Donna Summer: 'Ze kwamen me huilend bedanken na de show’

8:00 Dertig theatershows vol muziek van Donna Summer waren voor zangeres Carolina Dijkhuizen (39) nog niet genoeg. Donderdag trapt ze in TivoliVredenburg in Utrecht de tweede editie van Thank God It's Donna af met de eerste van vijftien clubconcerten. ,,Trek platte schoenen aan, we gaan dansen”, waarschuwt ze het publiek.