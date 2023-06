Onderzoek naar Rammstein-frontman Till Lindemann stopgezet in Litouwen

De aantijgingen kwamen voort uit een claim van Shelby Lynn (24), een fan uit Noord-Ierland, die stelde dat ze na een concert van de band in Vilnius, Litouwen, was gedrogeerd en aangezet tot seks met Lindemann. Hoewel ze beweerde dat Lindemann boos en agressief reageerde toen ze weigerde, gaf ze aan dat hij haar niet fysiek had aangeraakt.

Het Litouwse Openbaar Ministerie heeft echter geen ‘objectief feitelijk bewijs’ gevonden dat Lynn fysiek, psychisch of gewelddadig werd gedwongen tot seksuele handelingen, of dat er op enige wijze sprake was van dwang tot het gebruik of diefstal van verdovende middelen.

Tien vrouwen in Duitsland

In Duitsland hebben ongeveer tien vrouwen, deels anoniem, beweringen van vergelijkbaar misbruik gedeeld in de media na Lynn’s openbare getuigenis. Deze aantijgingen worden momenteel nog onderzocht door het parket en het Openbaar Ministerie in Berlijn.

Lindemann heeft via zijn advocaten alle beschuldigingen van seksueel wangedrag ontkend en deze afgedaan als ‘fundamenteel onwaar’. Hij heeft aangekondigd juridische stappen te overwegen tegen degenen die deze beschuldigingen hebben geuit.

Ondanks de lopende onderzoeken en controverse, gaat de Europese tour van Rammstein gewoon door. Al zijn er in de shows wel enige aanpassingen. Zo werd het nummer Pussy bijvoorbeeld niet gespeeld en ook ontbrak het kanon in de vorm van een penis waarmee het publiek wordt besproeid met wit schuim. Daarnaast was er geen row zero. De mannen van Rammstein spelen volgende maand twee keer in Groningen.