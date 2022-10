One Direction-leden nog niet klaar om ruzie uit te spreken

De ruzie tussen voormalig One Direction-leden Louis Tomlinson en Zayn Malik is nog niet uitgesproken. In de podcast The Zach Zang Show vertelt Tomlinson dat hij daar nog niet klaar voor is.

,,Je moet het aan hem vragen”, zegt Tomlinson, wanneer hem wordt gevraagd of de twee nog vrienden zijn. ,,Volgens mij kan ik me herinneren dat ik de vorige keer zei dat ik niet volwassen genoeg ben om te praten over de frustraties binnen die vriendschap.” De zanger denkt dat hij daar nog steeds niet volwassen genoeg voor is. ,,Maar ik ben in ieder geval een stapje dichterbij.”

Tomlinson en Malik zaten samen in de boyband One Direction, tot Malik in 2015 uit de band stapte. Dat zorgde voor onenigheid bij de andere bandleden. Vooral Tomlinson had het moeilijk met het besluit en stak niet onder stoelen of banken dat hij het Malik kwalijk nam. Inmiddels zijn alle vijf de bandleden solo gegaan.

