Onewomanshow Hadewych is heerlijke trapezeact van alleskunner

Hadewych Minis heeft, zegt ze zelf aan het begin van haar eerste onewomanshow Minis Plus, de behoefte om al haar kanten samen te smeden.



Wat een opdracht, voor een artiest die zo ontzettend veelzijdig is. In de afgelopen decennia leerde Nederland Minis kennen als actrice in films (Borgman, Majesteit), televisie (Hollands Hoop), toneel en enthousiast deelnemer aan kijkcijferhits Wie is de Mol? (winnares in 2012) en Maestro (vorig jaar verliezend finalist).