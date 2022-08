Ongehoord Nederland gaat bezwaar aantekenen tegen financiële sanctie van NPO

De omroep Ongehoord Nederland (ON) tekent bezwaar aan tegen de financiële sanctie die de NPO de omroep voor de zomer heeft opgelegd. Dat laat een woordvoerder van ON vandaag aan het ANP weten. De Raad van Bestuur van de NPO legde de sanctie op na een rapport waarin de Ombudsman van de NPO constateerde dat ON zich niet altijd houdt aan de Journalistieke Code van de NPO.

Het betreft een korting van ruim 93.000 euro op het voor ON vastgestelde jaarbudget. ‘ON ziet iedere sanctie als een beknotting van de vrijheid van meningsuiting en we zullen daarom bezwaar aantekenen’, laat de omroep in een verklaring weten. ‘Het bezwaarschrift wordt naar verwachting begin september ingediend. Ook zullen wij in beroep gaan, indien nodig.’

De NPO laat in een reactie weten dat, indien het bezwaar wordt ingediend, de procedure voor dit soort bezwaren zal worden gevolgd. ,,Volgens de procedure zal de ‘externe onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften’ zich daarna buigen over het bezwaar en vervolgens de Raad adviseren over het te nemen besluit op bezwaar’’, legt een zegsman van de NPO uit. ,,Als de sanctie blijft staan, kan de omroep nog in beroep bij de bestuursrechter. Tegen die uitspraak staat tenslotte nog hoger beroep open bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State.’’

De Ombudsman van de NPO stelde eerder dit jaar een onderzoek in nadat zij een opvallend groot aantal klachten had gehad over de aard en inhoud van de uitzendingen die ON sinds half februari verzorgt. Klagers vonden dat het programma Ongehoord Nieuws onjuiste en onbetrouwbare informatie verspreidt, dat de journalisten geen kritische vragen stelden en dat de gasten vooral uit rechtse hoek kwamen. Dit zou in strijd zijn met de Journalistieke Code van de NPO. De Ombudsman achtte deze klachten grotendeels gegrond.

De Ombudsman liet gisteren weten de afgelopen week weer klachten te hebben ontvangen over de uitzendingen van ON nadat deze na de zomerstop weer van start waren gegaan. Zij heeft de meldingen doorgestuurd naar de omroep. ON mag daar nu op reageren, zoals de procedure voorschrijft.

De NPO liet na het opleggen van de sanctie nadrukkelijk weten niet actief te gaan controleren of Arnold Karskens en zijn omroep een andere koers zouden gaan varen. Het College van Omroepen (CvO), waar ON ook deel van uitmaakt, laat ook weten niet te gaan controleren of Karskens inhoudelijk een en ander gaat aanpassen.

De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status, op voorwaarde dat de omroep ‘dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek’ deelde als andere omroepen binnen de NPO. Het ministerie heeft de omroep echter nooit gemonitord om te kijken of ON zich aan de regels hield.

