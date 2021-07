Ongehoord Nederland wordt aspirant-omroep, maar mag NOS niet meer diskwalificeren

Beide omroepen voldoen aan de wettelijke eisen om tot het publieke bestel toe te treden. Zo hebben zij voor eind vorig jaar minimaal 50.000 leden aan zich weten te binden. Adviseurs van de minister, zoals het Commissariaat voor de Media (CvdM), hadden wel kritische opmerkingen over de nieuwe aspiranten. Zo concluderen ze dat de structurele diskwalificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening door Ongehoord Nederland (ON) het publieke bestel ‘grote schade’ kan toebrengen.

Slob zegt dat hij niet ‘over één nacht ijs’ is gegaan. Hij heeft zowel Ongehoord Nederland als Omroep Zwart laten beloven dat ze zich aan de regels houden. Zo staat er in de Mediawet dat omroepen verantwoordelijk zijn voor betrouwbare nieuwsvoorziening. Beide nieuwkomers zeggen dat ze zich netjes zullen houden aan de wet en de gedragsnormen van de NPO. Wie dat aan zijn laars lapt, kan de tussentijds zijn licentie verliezen.

Volgens Slob moet hij de regels volgen en beide nieuwkomers toelaten tot de volgende licentieperiode. Die loopt van 2022 tot en met 2026. ,,De publieke omroep is er voor iedereen. Met ruimte voor nieuwe omroepen blijft ons bestel open en divers en veel verschillende doelgroepen aanspreken.’’

Maar hij waarschuwt beide nieuwkomers wel: ,,Dit betekent niet dat je de komende vijf jaar kunt doen en laten wat je wilt. Binnen de publieke omroep is geen plaats voor het verspreiden van onbetrouwbaar nieuws en desinformatie. Iedere omroep binnen dit bestel is medeverantwoordelijk om dit unieke bestel in stand te houden. Dit geldt ook voor de nieuwe toetreders. Hier zal ik scherp op toezien.’’

Omstreden

Zowel Ongehoord Nederland als Omroep Zwart zijn niet onomstreden. Rapper Akwasi, lange tijd het boegbeeld van Omroep Zwart, raakte in opspraak om zijn ‘verontrustende uitspraken over zwarte piet bij een demonstratie. Ook liep hij in december weg bij een radio-interview en nam daarbij de laptops van de EO-presentator mee. Vervolgens eiste hij dat het interview gewist zou worden, anders zou hij de laptops niet teruggeven. Later bood hij hiervoor zijn excuses aan, waarop de EO besloot geen aangifte te doen en het OM niet tot vervolging overging.

Binnen de top van Ongehoord Nederland, opgericht door oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens, heeft het flink gerommeld. Zo moest regisseur Haye van der Heyden het veld ruimen vanwege Holocaust-uitspraken die hij had gedaan. Ook programmamaakster Ybeltje Berckmoes vertrok, omdat er ‘te weinig ruimte was voor spirituele en andersoortige ervaringen’. Zij kreeg veel kritiek op een ‘interview met Pim Fortuyn’ via medium Robbert van den Broeke in de online uitzendingen die ON al een tijdje maakt. Daarin vroeg ze aan de vermoorde politicus via het medium ‘Pim, mag ik je tutoyeren?’

Miljoenen

Allebei de nieuwkomers krijgen nu 3,5 miljoen euro van de overheid om uitzendingen te gaan maken. Hoeveel uren zij straks mogen uitzenden op radio en televisie en op welke tijdstippen, dat bepaalt de NPO de komende tijd.

Slob wil dat het in de toekomst mogelijk wordt om nieuwe omroepen ook te toetsen op hun kwalitatieve waarde. Nu kan dat nog niet. ,,Eigenlijk ben je er nu al bijna als je maar voldoende leden verzamelt‘’, zegt hij. Dit najaar wil hij met een voorstel komen voor de periode ná 2026.

De huidige aspirant-omroepen WNL, Human en PowNed treden vanaf volgend jaar formeel toe tot het publieke bestel. Zij moeten wel gaan samenwerken: Human met VPRO, WNL met Omroep Max en PowNed met AvroTros.

