Ongekend aantal kijkers voor tv-toespraak Rutte

Game of Thro­nes-ster 'Tormund' (41) heeft coronavi­rus: 'Doe voorzich­tig allemaal’

8:14 Acteur Kristofer Hivju, bekend om zijn rol in de HBO-hitserie Game of Thrones, is besmet met het coronavirus. Dat laat de 41-jarige Noor in een openbaar bericht op Instagram weten. ,,Ik en mijn familie zitten in thuisquarantaine zo lang het nodig is.”