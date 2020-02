‘Onherkenbare’ Adele straalt op afterparty Oscars

Adele – in een glinsterende luipaardjurk – deed heel wat hoofden draaien op de Oscar-afterparty van Jay-Z en Beyoncé op zondag. Verschillende bronnen vertellen aan People Magazine dat de zangeres er stralend uitzag. ,,Ze zag er nog steeds als zichzelf uit, maar toch anders. Prachtig, maar bijna onherkenbaar’’, vertelt iemand.

Ook de Poolse tv-presentatrice Kinga Rusin, die een foto met Adele op Instagram postte, was onder de indruk. ,,Ik praatte met Adele over ... schoenen’’, schreef ze in het bijschrift. ,,Iedereen krijgt bij de binnenkomst slippers om te dragen. En dus had ik met Adele een gesprek over mijn hoge hakken.’’ Een andere bron laat weten: ,,Ze zag er zo knap uit. Ze had een smal middel en een prachtig zandloperfiguur in die glinsterende luipaardjurk. Ze deed haar schoenen uit en danste op de dansvloer. Ze ging daarna bij Nicole Richie zitten en de twee hebben een tijdje gepraat.’’

De afterparty van Beyoncé en Jay Z was erg in trek bij de beroemdheden. Onder andere Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Kim Kardashian, Kanye West, Reese Witherspoon en Rihanna feestten tot diep in de nacht.

Lees verder onder de foto.

Fitnesskoorts

Adele is al even bezig met afvallen. In oktober verscheen ze voor het eerst in het openbaar op het verjaardagsfeestje van Drake. Toen postte ze foto’s van de avond met daarbij de tekst ‘Vroeger huilde ik, nu zweet ik’. Al snel werd duidelijk dat de Hello-zangeres flink aan het fitnessen is geslagen en zich houdt aan een strikt dieet – niet toevallig na de scheiding van haar man Simon. Volgens insiders rijgt ze de pilatesklassen aan elkaar en sport ze ook met behulp van een personal trainer.