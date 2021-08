OnlyFans gaat expliciete seksuele video’s en foto’s verbieden

Op het Britse OnlyFans kun je een abonnement afsluiten op een account en voor een bepaald bedrag per maand foto’s, filmpjes en andere content van een persoon zien. Tegen extra betaling is er ook ruimte voor verzoekjes, privéberichten en extra foto’s en video’s, met vaak seksuele inhoud.

Het vooral door sekswerkers omarmde platform zag in een jaar tijd het aantal gebruikers met tientallen miljoenen groeien en blijft terrein winnen op het internet. De site telt meer dan 130 miljoen gebruikers. De meesten van hen - en vooral de meest lucratieve - zijn makers van ‘inhoud voor volwassenen'. OnlyFans ontvangt 20 procent commissie. De rijkdom van het bedrijf is gebaseerd op het werk dat het in oktober wil verbieden.

Levensduur

Sekswerkers profiteren van het succes van OnlyFans

Anouk Maze uit Helmond zocht als porno-actrice een extra manier om geld te verdienen tijdens de lockdown en vond die op OnlyFans. ,,Een vriendin van me vertelde erover. Zo ben ik mijn eigen OnlyFans-account gestart. Daar plaats ik seksueel getinte foto’s en video’s op. Toen ik ermee begon was het net in trek, nu is het helemaal ontploft. Ik verdiende destijds ook veel meer en hoefde minder moeite te doen om fans te krijgen. Nu moet je daar echt voor vechten. Ik heb door mijn porno-video’s een fanbase van zevenduizend man opgebouwd, dus ik mag niet klagen. Maar er zijn ook meiden die zonder beginnen. Zij moeten echt strijden voor hun centen. Als je al een naam hebt, is het veel makkelijker verdienen.’’

De 24-jarige sekswerker geeft aan dat het OnlyFans-wereldje veel inzet vergt. ,,Als je elke dag dezelfde vibrator gebruikt, gaat jouw account niet groeien. Je bent daarom continu bezig om je content er bovenuit te laten steken. Locatie, make-up, camera, licht, lingerie, speeltjes; het moet allemaal in orde zijn. En als je even niks plaatst, zit je hele inbox vol. Je moet dus veel investeren om groot te worden, zowel in geld als tijd. Daar verkijken veel meiden zich op. Je maakt even een OnlyFans aan en je bent rijk in hun ogen. Maar zij zien niet hoeveel erin zit. Op een gegeven moment werkte ik meer dan zestig uur in de week om alles bij te houden. Je leeft zo in een fantasiewereld, niemand is de hele dag met zichzelf aan het spelen. Dat is op een gegeven moment niet meer gezond.’’

Maze heeft voor zichzelf een grens getrokken, de akelige kanten wil ze niet leren kennen. ,,Ik ken meiden die verslaafd zijn geraakt aan drugs. Zij bleven nachtenlang wakker om maar content te kunnen maken. Ik merkte ook dat ik daar steeds verder in ging. Je hebt dan bijna geen privéleven meer. Als ik met vriendinnen naar het terras ging, was ik constant bezig om foto’s te maken. En als ik twee dagen vakantie had, kon ik alles kwijtraken waar ik maandenlang zo hard voor had gewerkt. Ik wil seksuele content maken omdat ik het super leuk vind, maar op deze manier zou ik er ongelukkig van worden. Daarom heb ik er een vaste baan bij gezocht. Dan ben ik ook niet meer zo afhankelijk van mijn OnlyFans.’’