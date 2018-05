Onrust over mogelijke overstap NPO-directeur Klein naar RTL

Lang niet alle plannen zijn onomstreden. En wordt daar straks een klap op gegeven waarna Klein overstapt naar de concurrent? Ook bestaat de angst dat Klein dan misschien goede vrienden en NPO-coryfeeën als Matthijs van Nieuwkerk en Paul de Leeuw meeneemt naar RTL.



Frans Klein vertelde deze website twee weken terug nog dat Van Nieuwkerk, althans voorlopig, bij de publieke omroep blijft en daar zelfs nieuwe programma’s gaat presenteren. Hij zou onder meer een zaterdagavondshow voor NPO 1 maken.



Van Nieuwkerks omroep BNNVARA liet vervolgens weten dat Klein te voorbarig is. ,,Het een en ander is nog volop in ontwikkeling dus over of, hoe en wanneer er nieuwe programma’s worden uitgezonden, kunnen we nu nog weinig kwijt'', aldus een woordvoerster.