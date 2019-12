Ontevreden Ronnie Flex stelt album uit: ‘Sorry, sorry, sorry’

,,Lieve mensen ik zou vannacht mijn album gooien maar ik ben nog niet ready het spijt me..", verontschuldigt Ronnie zich op Twitter. ,,De druk is gewoon te zwaar en ik wil alleen het beste leveren.. voel me kut voor degene die er naar uitkeken.. shit komt snel tho.. sorry sorry sorry."



De nieuwe plaat is Ronnies langverwachte vierde studioalbum. Het is de opvolger van Nori, die vorig jaar uitkwam. Ronnie stapt met de beslissing om de release van zijn album uit te stellen in de voetsporen van Kanye West. Zijn fans werden dit jaar meermalen teleurgesteld omdat de rapper nog niet tevreden was.