Ontroerend: Maan helpt gitarist Cheyenne als ze het even niet meer weet op Knoopgala

Als Maan het liedje Ze Huilt Maar Ze Lacht net heeft ingezet stopt de 22-jarige Cheyenne na een paar akkoorden met spelen. De gitariste, voor wie een droom uitkwam toen ze hoorde dat ze met Maan mocht optreden tijdens het Knoop Gala, weet even niet meer hoe ze verder moet spelen. ,,Ben je het kwijt? Zullen we het even rustig doornemen, of kun je dat het beste met iemand uit het orkest?”, vraagt Maan nadat ze gestopt is met zingen om Cheyenne de gelegenheid te geven de draad weer op te pakken. Uiteindelijk helpt Peter Tiehuis van het Metropole Orkest haar met de akkoorden en kan een stralende Cheyenne haar optreden met Maan vervolgen.