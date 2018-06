Ontspannen Pearl Jam is helemaal klaar voor terugkeer op Pinkpop

Video Zoontje (7) wilde Alicia Silversto­ne tongzoenen na zien romanti­sche film

12 juni De Amerikaanse actrice Alicia Silverstone denkt voortaan wel twee keer na voordat ze haar 7-jarige zoontje Bear een romantische film laat bekijken. Na het zien van Clueless, waarmee Silverstone in 1995 doorbrak, probeerde het ventje zijn moeder herhaaldelijk te tongzoenen. Dat vertelde ze gisteravond in The Late Show.