Ontwapenende Amhali clean beter dan ooit

Geruchten doen opnieuw de ronde: Famke en Ronnie nu wel uit elkaar?

14:01 De relatie tussen Ronnie Flex en zangeres annex YouTube-ster Famke Louise (20) is opnieuw in opspraak geraakt nadat Flex in een instagrampost van een break-up lijkt te spreken. Die update verwijderde hij vervolgens weer. De 27-jarige rapper wil volgens zijn management geen commentaar geven.