'Ontzettend geschrokken' Piet Paulusma terug op de buis

Piet Paulusma (61) heeft gisteravond weer zijn oude vertrouwde plek ingenomen in Piets Weer op SBS6. De weerman was twee weken uit de running vanwege een acute verstopping in zijn dikke darm. ,,Ik ben heel blij weer terug te zijn", zei Piet tegen Shownieuws.

,,Ik ben ontzettend geschrokken, dit ben je niet van jezelf gewend. Het was erg accuut", zegt Piet over zijn gezondheidsproblemen. Met de weerman gaat het inmiddels weer goed. ,,Anders was ik niet teruggekomen."

Piet werd vervangen door zijn dochter Martsje, die 'absoluut niet' had gedacht ooit haar vader over te moeten nemen. ,,Toen de regisseur zei: anders moet jij het maar doen, dacht ik: dat doe ik wel, het zal maar één keertje zijn want morgen is hij er zeker weer. Maar het liep allemaal even heel anders af en het is uiteindelijk twee weken geworden."