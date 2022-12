Oogappels en Over Mijn Lijk meest gestreamd op NPO Start

Oogappels was de meest gestreamde serie, terwijl Over Mijn Lijk het meest werd gestreamd in de categorie human interest en realityprogramma. BNNVARA was ook verantwoordelijk voor de meest gestreamde documentaire, 2Doc: Schijnstudent. Het Sinterklaasjournaal van NTR was het meest gestreamde jeugdprogramma. Ook die programma’s kregen een NPO Start Award.

De prijzen worden dit jaar voor de derde keer uitgereikt en werden in 2020 in het leven geroepen om de meest gestreamde programma’s op NPO Start in het zonnetje te zetten. Op het platform is het gehele aanbod van de Nederlandse Publieke omroep te vinden.

