Ook 3voor12 op de tocht, 3FM blijft bot vangen voor grote naam in de middag

Er wordt nog gezocht naar een topspits voor tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Bram Krikke en Tom van der Weerd zouden net als Frank Dane, Ruud de Wild en Giel Beelen in beeld zijn geweest, maar blijft bij Qmusic. Rob Janssen en Wijnand Speelman krijgen het belangrijkste vroege tijdslot en verhuizen van de avond naar de ochtend. Jorien Renkema (10-12) en Timur Perlin (12-14) behouden hun plekjes. Sander Hoogendoorn is in de nieuwe opzet in het begin van de middag te horen.



Frank van der Lende verhuist naar de avond tussen 19.00 en 22.00 uur. 3voor 12 maakt plaats voor Olivier Bakker en Jamie Reuter van PowNed, bevestigen diverse bonnen. Opvallend, want het programma voor alternatieve muziek is sinds 1998 al een vaste pijler op de late avond. VPRO zelf laat weten ‘niets te kunnen zeggen’. Eva Koreman zal niet langer doordeweeks te horen zijn, maar in het weekend tussen 10.00 en 13.00 uur.