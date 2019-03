Ook Belgen wagen zich aan kopen van huis zonder het ooit gezien te hebben

,,Blind in het huwelijksbootje is straf, maar wat als je al je spaargeld uitgeeft aan een wildvreemde om een huis te kopen dat je zelf nog nooit gezien hebt?’’, kondigt de Vlaamse presentatrice Dina Tersago haar programma in een promotiefilmpje aan. Daarin is ook te zien hoe een aantal koppels zich verbaast over de barre staat waarin de gekochte huizen verkeren. ,,Wat is dat hier? Dit kan toch niet?’’ roept iemand uit. Een andere deelnemer concludeert moedeloos dat er een huis is gekocht waar hij helemaal niet in wil wonen.