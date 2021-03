Ook broer klaagt Mariah Carey aan om biografie

Volgens Morgan maakt Mariah zich in het boek schuldig aan laster. Zij schrijft inThe Meaning Of Mariah Carey onder meer dat Morgan drugs heeft gedeald en een dronkenlap was, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan geweldsdelicten en zich inliet met schimmige figuren. Volgens de broer hebben de memoires ertoe geleid dat een filmproject waarbij hij betrokken was ineens de banden met hem verbrak. Hij stelt in de rechtbankpapieren dat niemand ooit contact met hem heeft opgenomen over het boek voordat het uit werd gebracht.