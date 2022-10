Ook Donald Duck gaat met de tijd mee: drones, selfies en powervrouwen

‘Europa viel voor antiheld’

De allereerste Nederlandse ‘Duck’ lag 25 oktober 1952 gratis bij abonnees van damesblad Margriet in de bus, ‘een zeer sterk staaltje marketing’ volgens Felderhof. ,,De bladenman kende in die tijd alle woonwijken op z’n duimpje en gaf de eerste Duck weg in huizen waar kinderen woonden. De abonnees zouden zich dan zelf wel aandienen.’’ En dat deden ze. Donald werd hier zelfs populairder dan in bakermat VS. ,,Amerikanen hielden van de meer heroïsche Mickey, Europa viel voor de antiheld.’’ In de jaren 80 piekte het blad met maar liefst 400.000 abonnees; nu is daar de helft van over. ,,We hebben veel concurrentie: YouTube, TikTok, games. Toch zijn we na Libelle nog altijd de grootste.’’