Ook Ellen ten Damme beschuldigt Ali B van seksueel ontoelaatbaar gedrag

In navolging van deelnemers aan The Voice beschuldigt nu ook Ellen ten Damme coach/rapper Ali B van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 54-jarige zangeres heeft daar recent een verklaring over afgelegd bij de politie.

Het zou gaan om een incident van acht jaar terug in Marokko rond de opnames van Ali B en de Muziekkaravaan, het programma van AvroTros waaraan zij deelnam. Ali B nam haar mee naar Meknes om inspiratie op te doen voor een nummer. Die samenwerking mondde uit in de song Dit is wie ik moest zijn.

Ali B ligt al langer onder vuur. In het onlineprogramma BOOS van Tim Hofman beschuldigden meerdere vrouwen hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er liggen twee aangiftes, waarvan één buiten The Voice om. De rapper ontkent.



In de televisie-uitzending De Geknipte Gast van BNNVara vertelt zangeres Ten Damme vanavond over haar ervaringen, overigens zonder de naam van Ali B te noemen. Interviewer Özcan Akyol stelde dat er, zeker door het Voice-schandaal, een maatschappelijke urgentie is ontstaan om verhalen over en van slachtoffers naar buiten te brengen. Akyol vroeg of Ten Damme die noodzaak ook niet voelt om haar verhaal te delen. Daarop zei de zangeres: ,,Ik weet nu eigenlijk niet wat ik moet zeggen, maar ik ga dat waarschijnlijk wel doen, ja. Om die vrouwen van The Voice te steunen.”

Quote Het gaat over Ali B. Ik vind het echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over

Podcast

Daarna bevestigde ze dat zij een ‘soortgelijke ervaring heeft gehad’ als de vrouwen van The Voice, waarop Akyol de link legt met coaches van het televisieprogramma. Ten Damme stelde ‘het niet sjiek te vinden om mensen aan de schandpaal te nagelen’, maar dat zij Ali B bedoelde werd vorige maand duidelijk in de podcast Aan de keukentafel van drummer Sietse Huisman. Huisman en Ten Damme kennen elkaar al jaren en spraken onder meer over het Voice-schandaal, waarbij hij aan haar vroeg ‘of zij ook wel eens zoiets beleefd heeft’. ,,Ik weet er alles van”, antwoordde zij toen. ,,Er is een verhaal van mij dat helemaal geen geheim was en dat ik destijds ook heb verteld in mijn omgeving. Dat gaat over Ali B. Ik vind hem echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over.”



Ten Damme vertelde dat er iets gebeurd is in Marokko, maar laat details achterwege. Ze bekende destijds ‘wel in de war te zijn’. ,,Ik ben weken bezig geweest met: wat zal ik ermee doen? Ik was kwaad, als iemand vlak daarna doet alsof zijn neus bloedt, alsof het heel normaal is. Jij bent in de war en vraagt je af: wat moet ik hiermee? En hij doet alsof er niets aan de hand is. Hangt de popiejopie uit. Ik dacht: wat ben jij een… Je hebt totaal niet in de gaten waar je mee bezig bent. Ik heb er ook wel iets van gezegd.”



Ze heeft er nu een verklaring over afgelegd bij de politie. ,,Om die mensen te steunen die al hun verhaal hebben gedaan. Ik zelf heb er helemaal niks aan om dat te doen. Maar in het kader van het algemeen belang, denk ik wel dat ik iets moet doen.”



Op diverse sites, zoals ook Spotify, wordt Ali B als gespreksonderwerp tijdens de podcast aangekondigd, maar het fragment waarin Ten Damme de onthulling over Ali B doet en zijn naam zegt, is er inmiddels uitgeknipt. Deze site heeft de oorspronkelijke podcast in bezit.

Rietbergen en Borsato

Daarin werden eerst ook Jeroen Rietbergen (bandleider van The Voice) en Marco Borsato (ex-coach) besproken. Tegen deze twee zijn aangiftes gedaan van ontoelaatbaar gedrag rond The Voice. Ten Damme heeft geen vervelende ervaringen met deze twee. In de podcast van Huisman zegt ze: ,,Ik heb nog op het huwelijk van John de Mol gespeeld in Parijs. In opdracht van Linda de Mol en ik moest per se met Jeroen Rietbergen spelen. Ik dacht nog: Hoezo? Ik heb mijn eigen pianist! Kan dat niet? Nee, dat kon niet. Ik had echt het idee dat hij (Rietbergen) zich goed voor de familie moest presenteren.”



,,Ik ken Marco ook, maar niet heel goed hoor. Die zie ik eerder als iemand die heel snel iemand een hug geeft. Ik heb alleen maar mijn ervaring met Ali B, en die was niet leuk. Hij is echt een beetje doorgeslagen.”



Daarop stelde Huisman: ,,Dus die rook die daar omhoog dwarrelde, daar zat echt een vuurtje onder? Ten Damme: ,,En ik kan het weten. Hier laat ik het bij, want als je hier iets aan wilt doen is de enige weg: de rechtbank en niet via media.”

Volledig scherm Ellen ten Damme in De Geknipte Gast. © BNNVara

In De Geknipte Gast legde Ten Damme uit waarom het zo lastig kan zijn om (gerechtelijke) stappen te zetten. ,,In algemene zin denk je: ‘Oh dat gaat heel lang duren, officieel gedoe, rechtszaken, toestanden, kost geld, allemaal gezeik. Daar moet je maar zin in hebben. Dat hele gedoe, is het me dat waard? Zedendelicten kunnen moeilijk worden bewezen. Omdat het meestal tussen twee mensen gebeurt waar niemand bij is. Het is zijn woord tegen het jouwe. Als ik aan mezelf denk, als ietwat bekende persoon, is het helemaal vervelend. Iedereen weet je te vinden. Weet waar je uithangt. Je bent heel kwetsbaar. Je moet er behoorlijk wat voor over hebben om iets aan de grote klok te hangen.”



Toch neemt ze die stap. ,,Er is nu een momentum om dat fenomeen van mannen die denken dat ze maar alles kunnen maken door status of geld of wat dan ook, een halt toe te roepen.”

Reacties Manager Jeroen Blokker van Ellen ten Damme wil geen commentaar geven op dit verhaal. Vanuit de kant van Ali B wil (vooralsnog) niemand reageren. AvroTros laat in een reactie weten: ‘We zijn enorm geschrokken van het verhaal van Ellen ten Damme over haar ervaring van grensoverschrijdend gedrag in 2014. We vinden het verschrikkelijk als dit inderdaad heeft plaatsgevonden tijdens de opnames van Ali B en de Muziekkaravaan. In overleg met Ellen ten Damme zullen we actie ondernemen.’