Ook François Boulangé pleit voor terugkeer Lingo

Twee weken geleden reageerde Lucille Werner op het plan van minister Wouter Koolmees, die de Nederlandse taal prioriteit wil geven als het gaat om het inburgeringsbeleid. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat nieuwkomers meteen aan het werk moeten en ondertussen de taal onder de knie moeten krijgen. ‘Ooit leerden nieuwkomers spel(l)enderwijs elke dag Nederlands’, twitterde Lucille Werner. ,,Dat was in mijn tijd zo en dat is nog steeds. Aan Lingo zitten voldoende educatieve componenten”, stelt Boulangé die Lingo eerder een ‘gouden formule’ noemde. ,,Die combinatie van woordspel en Bingo. Veel buitenlanders die in Nederland wonen, hebben baat gehad bij Lingo. Niet alleen Marokkanen en Turken, ook Engelsen, Amerikanen, expats”.