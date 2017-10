Ook Gucci stopt met gebruik van bont

update Verdachte Frank Masmeijer: Er komt een speelfilm over mijn leven

0:35 Volgens oud-presentator Frank Masmeijer (56), die vrijdag hoort of hij al dan niet voor zeven jaar de gevangenis in moet wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven, is er serieuze belangstelling om een speelfilm over zijn leven te maken. ,,Ik ben daarover met meerdere partijen in gesprek'', verzekert hij.