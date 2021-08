Ook Harry Styles vraagt om volledige vaccinatie bij concerten

‘Ik kan niet enthousiaster zijn voor deze shows. Zoals altijd is de gezondheid van mijn fans, mijn band en mijn crew voor mij topprioriteit’, twitterde het voormalig boyband-lid van One Direction eerder. De tournee begint op 4 september in Las Vegas en voert Harry vervolgens langs onder meer Chicago en New York, voordat hij zijn concertreeks op 20 november afsluit met een optreden in Los Angeles.