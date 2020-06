Ook Hollywood maakt plannen om tv- en filmopnames te hervatten

Kim Kardashian wil ziekenhuis­re­ke­ning gewonde demon­strant betalen

7:38 Kim Kardashian ontstak in woede nadat ze een foto van een jonge vrouw op Twitter zag, die tijdens een protest tegen politiegeweld geraakt werd door een rubberkogel. De vrouw postte beelden waarop haar heftige verwondingen te zien zijn. Hierop plaatste Kardashian een tweet met daarin de vraag of iemand wist wie ze is, omdat ze graag de medische kosten wil vergoeden die de demonstrant moet maken.