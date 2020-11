Ook Ierse band Inhaler volgend jaar op Pinkpop

Mr. Pinkpop vindt het na een halve eeuw mooi geweest: ‘Moet wel uitkijken dat ik me niet met alles blijf bemoeien’

20 september Jan Smeets (75) stopt als Pinkpop-baas. Het leek jaren onbestaanbaar. De rust van de afgelopen tijd nam hij te baat om over zijn toekomst na te denken. Vorig jaar spookte het even door zijn hoofd om aan het eind van de 50ste Pinkpop te stoppen. „Ik was bang dat het publiek massaal fuck you zou roepen.”