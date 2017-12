Ook Jan Kooijman brengt nacht door in Glazen Huis

Serious Request voert dit jaar actie om verscheurde families in oorlogsgebieden weer samen te brengen. Een belangrijk thema, vindt Jan. ,,Het lijkt mij verschrikkelijk om noodgedwongen gescheiden te zijn van je ouders, je partner, je kinderen en de rest van je familie. Zonder te weten waar ze zijn en hoe het met ze gaat. Dat zou ik nog geen dag volhouden, laat staan maanden of jaren."



De drie dj's zitten van maandag 18 december tot en met zondag 24 december in het Glazen Huis in Apeldoorn. Eerder werd al bekend gemaakt dat Robert ten Brink een van de slaapgasten is.