Ook jonge fans welkom bij extra show Armin van Buuren

Het is de eerste keer dat jonge fans welkom zijn bij een show van Armin. De dj heeft zijn optreden, dat de naam This is Blah Blah Blah heeft gekregen, speciaal aangepast op hun wensen. ,,Tijdens mijn meest recente tour realiseerde ik dat mijn kinderen nog nooit de kans hebben gehad om een live-optreden van mij te zien", laat Armin weten in een statement. ,,Ik wil graag mijn liefde voor trance en elektronische muziek niet alleen met mijn eigen kinderen delen, maar alle jonge fans de kans geven om een show bij te wonen en de energie te voelen die bij een show van dit formaat loskomt. Ik hoop dat het een inspiratie is voor hen om datgene te vinden waar ze zelf energie van krijgen en daardoor gelukkig te worden."

Begeleiding

De twee uur durende matineeshow begint om 14.00 uur. Kinderen onder de 12 jaar moeten wel worden begeleid door een persoon van 16 jaar en ouder. De organisatie adviseert ouders met kinderen onder de 8 jaar een ticket voor een zitplaats op de eerste ring te kopen.



This is Blah Blah Blah wordt een beknopte versie van de vier andere This is Me-shows. De kaarten hiervoor waren in het najaar in recordtijd uitverkocht. De tickets waren zo gewild omdat de vier optredens de enige zijn die Armin dit jaar solo geeft. Er volgt geen tournee. De animo voor de shows kwam uit de hele wereld. Tickets werden gekocht door fans uit 81 landen.



Armin van Buuren is niet de eerste dj die een show voor alle leeftijden geeft. Martin Garrix deed het al een aantal keer in de RAI tijdens het Amsterdam Dance Event.