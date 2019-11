Ook Kim Kardashian mengt zich in discussie over Zwarte Piet

,,Deze Nederlandse 'traditie' genaamd 'Zwarte Piet' is verontrustend!", aldus Kardashian. Daarbij deelt ze een artikel van Al Jazeera, met als kop 'Zwarte Piet is Nederlands racisme ten voeten uit'. Het stuk gaat over de tegenstanders van het hulpje van Sinterklaas die zaterdag, tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, in verschillende steden van zich lieten horen. Zo komt in het verhaal Jerry Afriyie aan het woord, kopstuk van Kick Out Zwarte Piet. Ook wordt onder anderen een historicus en een mensenrechtenadvocaat aangehaald om de traditie duiding te geven.